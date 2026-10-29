Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kapsamında oynanması planlanan Karabük İdman Yurdu - İskenderunspor mücadelesi öncesinde Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Saat 15.00'te başlaması gereken randevu için ev sahibi Karabük İdman Yurdu futbolcuları ve maçın hakem heyeti zamanında sahaya çıkarak hazırlıklarını tamamladı. Konuk ekip İskenderunspor'un sahaya gelmemesi üzerine karşılaşmanın orta hakemi, mevzuat gereği belirlenen yasal bekleme süresinin ardından maçı tatil etti. TFF kuralları doğrultusunda Karabük İdman Yurdu lehine 3-0'lık hükmen galibiyet kararı tescillendi. SABAH TOPLANTISINA KATILMADILAR Karşılaşmanın oynanmayacağının sinyalleri ise sabah saatlerinde verildi. Karabük İdman Yurdu Kulübü tarafından resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, müsabaka sabahı düzenlenen resmi organizasyon ve koordinasyon toplantısına İskenderunspor kulüp temsilcisinin katılmadığı duyuruldu. Gelişme üzerine iki kulüp yetkilileri arasında yapılan telefon görüşmesinde, Akdeniz temsilcisinin karşılaşmaya çıkmayacağını kesin bir dille bildirdiği aktarıldı. TER BİLE DÖKMEDEN TURLADILAR TFF 2. Lig'de yer alan rakibinin maça çıkmama kararıyla birlikte formaliteyi yerine getiren TFF 3. Lig temsilcisi Karabük İdman Yurdu, kupada hükmen turlamanın sevincini yaşadı. Hanesine 3-0'lık galibiyeti yazdıran kırmızı-mavili ekip, adını Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'na yazdırarak turnuvadaki yolculuğuna devam etti.

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