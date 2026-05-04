Beşiktaş, geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK maçı öncesinde sakatlanan Milot Rashica'nın son durumunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Gaziantep FK maçının ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılan Rashica'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildi. Oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı. Rashica, yarın Türkiye Kupası yarı finalinde oynananacak TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.