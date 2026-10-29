Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekiminin saatini değiştirdi. 4 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te yapılması planlanan kura çekimi, aynı gün saat 15.30'a ertelendi.
TFF, değişikliğin gerekçesini, ertelenen Fethiyespor-Eyüpspor 3. eleme turu müsabakasının tamamlanmasının ardından gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi olarak açıkladı.
Kura çekimi, kulüp temsilcilerinin katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.