Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026/27 sezonunun 3. turu sürpriz bir sonuçla tamamlandı. 3. Lig 3. Grup ekibi Bitlis 1916 Spor, sahasında ağırladığı 1. Lig temsilcisi Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek kupanın dışına itti.
Ev sahibi ekip, Ali Akkuş ve Muhammet Arslantaş'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Bitlis 1916 Spor, 53. dakikada Halil Yılmaz'ın golüyle farkı üçe çıkardı.
Bu golden 10 dakika sonra Mert Denizli'nin kendi kalesine attığı golle skor 3-1 oldu. Karşılaşmanın son anlarında Enes İslam İlkin, Bitlis 1916 Spor adına skoru belirleyen golü kaydetti: 4-1.
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