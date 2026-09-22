Fransa Milli Takımı'nda yıldız futbolcu Kylian Mbappé, soğuk algınlığı şikayetleri nedeniyle antrenmana katılmadı.

L'Equipe'in haberine göre, teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde pazartesi günü ilk antrenmanına çıkan Mbappe, salı günü yapılan idmana katılmayan tek isim oldu. Deneyimli golcünün soğuk algınlığı nedeniyle dinlendirildiği belirtildi.

Fransa, cuma günü UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile karşılaşacak. Mbappe'nin en kısa sürede iyileşerek takıma dönmesi bekleniyor.

Fransa bu milli arada Türkiye'nin yanı sıra iki kez Belçika ve İtalya ile de mücadele edecek.

HÜCUM HATTINDA PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

RMC Sport'un haberine göre, teknik direktör Zidane, Mbappe'yi hücum hattının sol kanadına çekmeyi planlıyor. Bu durumda Ousmane Dembele'nin merkezde görev alması bekleniyor.

Geçtiğimiz yaz düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Olivier Giroud'u geride bırakan Mbappe, Les Bleus'nun tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu unvanını elde etmişti.