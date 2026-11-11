UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın rakiplerinden Fransa'da sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılan oyuncu sayısı üçe yükseldi. Pierre Kalulu'nun ardından Marcus Thuram ve Aurelien Tchouameni de kadrodan çıkarıldı.

Fransa, perşembe günü Milano'da İtalya ile karşılaşacak, pazar günü ise Bordeaux'da Türkiye'yi konuk edecek. Üç futbolcu da bu iki mücadelede forma giyemeyecek.

THURAM KULÜBÜNE DÖNÜYOR

Inter forması giyen 29 yaşındaki Marcus Thuram, Como karşılaşmasında sağ arka adalesinde ağrı hissetti. Fransa Futbol Federasyonu, forvet oyuncusunun pazartesi günkü antrenmana katılamadığını ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Salı sabahı yapılan kontrollerin ardından Inter ve oyuncuyla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Thuram'ın kulübüne dönmesine karar verildi. Yerine 20 yaşındaki Eli Junior Kroupi, ilk kez Fransa A Milli Takımı'na davet edildi.

TCHOUAMENI'NİN YERİNE OYUNCU ÇAĞRILMAYACAK

Real Madrid'de oynayan 26 yaşındaki Aurelien Tchouameni'nin kadrodan çıkarıldığı, Fransa Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu. Federasyon, orta saha oyuncusunun sağ adduktor kasında sakatlık yaşadığını belirtti.

Real Madrid sağlık ekibiyle yapılan görüşmelerin ardından Tchouameni'nin de kulübüne gönderilmesine karar verildi. Oyuncunun yerine kadroya başka bir futbolcu çağrılmayacağı bildirildi.

Juventus forması giyen Pierre Kalulu da daha önce sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.