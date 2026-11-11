Fransa Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İtalya ve Türkiye maçları öncesinde düzenlenen saha antrenmanında yer almadı. L'Equipe'in haberine göre Mbappe, takım sahada antrenman yaparken spor salonunda bireysel çalıştı. Oyuncunun sakatlığı olup olmadığına ilişkin henüz net bir duyuru yapılmadı. Türkiye maçında forma giyip giymeyeceği de belirsizliğini koruyor. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 17 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. FRANSA-TÜRKİYE MAÇI 15 KASIM'DA Fransa, UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nun 6. haftasında A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek. Karşılaşma, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.