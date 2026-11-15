A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki son maçında bu akşam 22.45'te deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak kritik müsabaka öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

ESNAF VİTRİNLERİ TAHTAYLA KAPATIYOR

Fransa’da devam eden gösteriler nedeniyle yerel makamlar geniş güvenlik önlemleri aldı. Olası provokasyon ve yağmalama olaylarına karşı önlem asan esnaf, şehir merkezindeki birçok mağazanın camlarını ve vitrinlerini kalın tahta plakalarla kapattı.

Fransız güvenlik güçleri kritik karşılaşma ve protestoların çakışması nedeniyle tedbirlerini artırırken, milli maçın huzurlu bir atmosferde oynanması için devriye görevleri üst seviyeye çıkarıldı.