A Milli Futbol Takımımız, 24 sene sonra katıldığı Dünya Kupası'nda önce Avustralya'ya 2-0, ardından Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti. Yıkıldığımız Paraguay karşılaşmasında çok konuşulan isimlerden biri de maçın El Salvadorlu hakemi Ivan Barton oldu.

ASIL MESLEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Hem eski hem yeni kurallara hakimiyeti, otoritesi ve adaletiyle Türk futbolseverlerin özlediği hakem profilini sahaya yansıtan Ivan Barton'un aslında ülkesinde asıl mesleği yüzünden hakemlikten dışlandığı ortaya çıktı.

NTV'de yer alan habere göre Barton, El Salvador Üniversitesi'nde Kimya Bilimleri bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede akademisyenlik yapıp dersler verirken, hafta sonları ise hakemlik yapmaya başladı.

"OYUNUN RUHUNU BİLMEZ"

Barton'un hakemlik kariyeri de ilk mesleğinin gölgesinde mücadele etmesine sebep oldu. Ülkesinin spor medyası, onu 'laboratuvardan gelen yarı zamanlı bir amatör' olarak etiketledi. "Oyunun ruhunu bilmez" denilerek küçük görülen Barton; ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuva ile ikinci Dünya Kupası görevini aldı.