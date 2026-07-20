Avrupa Komisyonu'nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), Türkiye menşeli bir domates salçasında cam kırıkları tespit edilmesi nedeniyle yeni bir gıda güvenliği bildirimi yayımladı. Almanya tarafından yapılan bildirimde, ürünün tüketiciler açısından "ciddi risk" taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.

RASFF kayıtlarına göre bildirim, bir tüketici şikâyeti üzerine oluşturuldu. İncelemeler sonucunda Türkiye menşeli domates salçasında yabancı madde olarak cam kırıkları bulunduğu belirlendi. Söz konusu bildirim, 16 Temmuz 2026 tarihinde Almanya tarafından sisteme iletilirken, ürün "gıda" kategorisinde ve "çorbalar, soslar ve çeşniler" sınıfında yer aldı.

RİSK SEVİYESİ "CİDDİ" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Yetkili makamlar, cam kırıklarının tüketiciler açısından oluşturabileceği fiziksel yaralanma riski nedeniyle olayı "ciddi risk" olarak sınıflandırdı.

ÜRÜN PİYASADAN GERİ ÇEKİLDİ VE GERİ ÇAĞRILDI

Almanya'da ürün için iki ayrı önlem uygulamaya konuldu. Buna göre, ilgili domates salçası önce dağıtım zincirinden geri çekildi. Ayrıca tüketicilere ulaşan ürünler için de geri çağırma kararı alındı. Böylece ürünü satın alan tüketicilerin ürünü kullanmamaları ve iade etmeleri amaçlandı.

RASFF bildiriminde ürünün marka adı, üretici firma, parti numarası veya son tüketim tarihi gibi detaylara yer verilmedi.

FRANSA DA TAKİP SÜRECİNE DAHİL OLDU

Bildirimde Fransa'nın da takip sürecine katıldığı belirtilirken, uluslararası gıda güvenliği ağı INFOSAN üzerinden de bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.