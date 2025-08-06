Portekiz'de düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grubunda Letonya, İzlanda ve İsveç'i yenerek son 16 turuna gelen Türkiye, Çekya'yı da 74-64 mağlup etti. 4'te 4 yapan Milliler, çeyrek finale yükseldi.
Müsabakaya etkili başlayan milliler, ilk çeyreğini 19-6 önde kapattı. Devre arasına 39-28 üstün giren Türkiye, üçüncü çeyreğini 58-45 önde geçtiği maçı 74-64 kazandı. 20 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli takımda Elif İstanbulluoğlu, 23 sayı 11 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. 16 sayı, 6 asistle oynayan Cerek Akpınar da galibiyete katkı verdi. Çekya'da 22 sayıyla mücadele eden Mariana Pribylova'nın performansı mağlubiyeti önleyemedi.