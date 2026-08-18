Seçim bölgesi Balıkesir olan Turhan Çömez ve Burak Dalgın, İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, miting saati yaklaştıkça Kuvayı Milliye Meydanı’na bakıyor, kalabalık arttıkça bayrağımızı daha bir başka coşkuyla sallıyorlardı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “İhanete karşı bayrak açıyorum” dedi, göndere bayrağımızı çekti. Miting boyunca coşku hiç azalmadı. Dervişoğlu ve arkadaşları meşaleler eşliğinde otele geldi.

Hemen her toplantısında, kamuoyu yoklamaları, hangi partinin hangisiyle ittifak yapabileceği soruluyor. Dervişoğlu ile sohbetimizde benzer sorular yönelttik. İşte anlattıkları:

“Anketlerdeki sonuçlara baktık. Bizi 12.5 gösteren de, hangi hassas teraziyle ölçtülerse 6.93 gösteren de var. Dahası bir de işin siyaset mühendisliği boyutu var. Cumhurbaşkanlığı adaylığında ittifak bir zaruret. Ama bir siyasi partinin baraj atlaması için ittifak yapması sistem açısından önemli bir şeye sebep olmuyor. Cepheleşmeye zorlanıyorsunuz. Bu süreç gündeme geldiği andan itibaren ben milliyetçi reflekslerle bu konuda konuşmuyorum.

ÜLKEYİ CUMHURİYETSİZLEŞTİRME

‘Abdullah Öcalan, Meclis kürsüne gelsin, konuşsun, çözüm yolu bulunsun’ penceresinden bakıp yaklaşırsanız, bunu bugün kabul ettirdiğinizi zannedersiniz ama yarın kabul edilmez. Ayrıca bu vasat, başkalarının iştahını da kabartır. Çünkü sizin muhataplarınız meseleyi, bugün silahsızlanma meselesi değildir. Bu adım, henüz birinci adımdır. Bundan sonra hukuki süreç, anayasal değişiklikleri var.

Biz de en başında diyorduk ki, zaten bu girişimler, Türkiye’nin tartışılmazlarını tartışma masasına yatırtır. Dolayısıyla şimdi bize diyecekler, Anayasa’nın ilk dört maddesi, istesen de darbe yapmadan değiştiremiyorsun. Bu maddelere kimse dokunmaz. Ama eğitim öğretimle, Türklük tanımıyla ilgili maddelere dokunulabilir. Ülkeyi cumhuriyetsizleştirmek için, Türk vatandaşlık tanımına bir etnik etiket yapıştırmaya çalışıyorlar. Kimsenin etnik kökenini, mezhebini, dinini merak etmiş değilim. Şimdi vatandaş, etnik kökenini sorar hale geldi. Alışverişini bile buna göre yapar hale gelindi. Etnik kökenine göre alışverişi yaptığı yerler farklılaşıyor.”

467 “EVET” ŞAŞIRTTI

Çerçeve Yasa teklifinin oylamasında 467 milletvekilinin teklife “Evet” demesi, Müsavat Dervişoğlu’nu şaşırtmış. Bu konuda şunları söyledi:

“Ben, 467 milletvekilinin oyunun halkta karşılığı olmadığına inanıyorum. Mesele gündeme geldiğinde, Güneydoğu’ya gittim. Bugün ne söylüyorsam, aynısı Diyarbakır’da da, diğer 11 ilimizde de söyledim. Konuşmalarımda ‘Öcalan’ın vesayetine bırakılmış bir Kürt varlığıyla ele alınıp, diğeri de telafisi mümkün olmayacak boyutlara doğru taşınması endişesini’ ifade ettim. Ve her gittiğim yerde de söyledim.

Ben, Ankara’nın batısında yaşayan Kürtler için bir savunma hattı oluşturmaya çalışıyorum. Bu topraklarda birçok şey yaşandı, birçok şey de yaşanabilir. Türkiye her türlü tehlikeden uzak bir ülke değil. Kürt kardeşlerimizin yüzde 60’ı, Ankara’nın batısında yaşıyor. Ben tehlikeleri açık ve net olarak muhataplarıma hem kendi partimizin, hem onların partisi üzerinden anlattım.”

BAŞKASI OLSA İLİŞKİYİ KESERDİ

İYİ Parti’den istifa edip, Özgür Özel’in Genel Başkanlığı döneminde CHP’ye katılınmasını Müsavat Dervişoğlu şöyle yorumladı:

“İYİ Parti’den milletvekili transfer etmenin, ana muhalefet partisine ne faydası var? O zaman başkası olsa feryat, figan eder, Özgür Özel’le ilişkisini keser. Ama ben ona rağmen muhalefetin sinerjisine zarar vermek istemedim. Çünkü bozgunculukla anılmak, tarihe öyle geçmek istemiyorum. Yani kişisel zaaflarından kaynaklı ya da stratejik yönünden kaynaklı hataları abartmak istemedim. İstifalar tek bir merkezden yönetiliyor. Benim kaybettiğim bir şey yok. İstediğin kadar vereyim.

Milletvekili listesini ben yazmadım ki. Yani gidebilir de, fikrini de değiştirir. Ama bizden giden hiç kimse, ‘Parti politikasını değiştirdik, yanlış kelam sarf ettik, yanlış eylem yaptık’ diye gitmiyor. Ya gördüğü lüzum üzerine ya da ‘memleketine daha iyi hizmet etmek’ gerekçesiyle gidiyor. Memleketine daha iyi hizmet ne? Ya belediyenin, ya iktidarın imkanlarından yararlanmak istiyorlar.

Bir de kapasitelerini biliyorum. Yani kimseyi küçültmek için söylemiyorum. İYİ Parti olmasaydı bu arkadaşların hiçbiri milletvekili falan olamazdı. Kimse tarafından da tanınmazdı.”

BEN, NİÇİN PARTİME ALAYIM?

Partilerinden istifa süreçlerinin önce dedikoduyla başladığını örneklerle anlatan Müsavat Dervişoğlu, giden arkadaşlarından açıklama beklemediğini, açıklama beklemenin kötü bir şey olacağını değerlendirdi. Dervişoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“En son, Aydın Milletvekilimiz Ömer Karakaş partimizden istifa etti, AKP’ye geçti. Ömer Bey kendisi benim nasıl bir siyasi namusa sahip olduğumu biliyor. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın, yeniden İYİ Parti’ye geleceği konuşuluyordu. Kim nereye gidecek sorusunun cevabı: Kim kimi nereye gönderiyor sorusunun cevabını ben hiç merak etmiyorum.”

ABDULLAH GÜL VE DAVUTOĞLU DA KONUŞSUN

Türkiye’de eski, yeni bütün siyasetçilerin yaşanan bu süreçle ilgili görüş ve kanaatlerini kamuoyuyla paylaşması gerektiğini belirten Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk siyasetinde söz söyleme makamına gelmiş, bugün pozisyonları ne olursa olsun söz söyleme makamında bulunan örneğin Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu süreçle ilgili düşüncelerini söylesin. Hiç olmazsa bu yaşadıklarımızın bir turnusol kağıdına da ihtiyaç bırakmayacak şekilde anlaşılmasını sağlayalım.”

KİM KENDİNİ HUZUR İÇİNDE GÖRECEK?

ABD Büyükelçisinin davetine katılmayacağını belirten İYİ Parti Genel Başkanı, siyaseten işlerine gelen konularda, devlete zarar gelmesin diye bunları konuşmadıklarını kaydeden Dervişoğlu, “9 bin PKK’lı terör, silah, bomba uzmanıdır. Bunlar, sosyal hayatın içine alınınca kim kendini huzur içinde görebilir? Çerçeve Yasa teklifi geçti ama Öcalan’a umut hakkına hayır deniliyor. Özellikle kadınlarımız çok cesur hareket ediyor. Hiç kimseye eyvallahları yok” dedi.

Gece geç saatlere kadar süren sohbetimizin ardından, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu Ankara’ya döndü. Halka çerçeve yasayı, muhtemel olacakları anlatmaya devam edeceğini belirtti. “Yorulmak yok. Yorulmaya hakkımız da yok” dedi.