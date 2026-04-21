Türkiye, Nijerya ile savunma ortaklığını güçlendirmek amacıyla Afrika ülkesinde devasa bir askeri eğitim tesisi kurma kararı aldı.

Bu stratejik anlaşma Antalya Diplomasi Forumu 2026 marjında Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa ve Yaşar Güler arasındaki ikili görüşmelerde sağlandı.

Nijerya Savunma Bakanlığı Bilgi Başkanı Queeneth Iheoma-Hart tarafından yapılan açıklamaya göre planlanan merkez uzun vadeli bir kapasite geliştirme üssü olarak hizmet verecek.

Nijerya hükümeti kalıcı tesis için uygun bir kıyı bölgesi belirledi bile. Eğitimin bir an önce başlaması adına geçici bir yer de temin edilecek.

Bu tesis sayesinde iki ülke arasındaki askeri iş birliği kalıcı bir mükemmeliyet merkezine dönüşecek.

İHA VE TERÖRLE MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLECEK

Anlaşma kapsamında Nijerya ordusu personeli özel kuvvet operasyonları ile terörle mücadele ve istihbarat entegrasyonu gibi kritik alanlarda uzmanlaşacak.

Ayrıca insansız hava araçlarına karşı savunma yöntemleri ile el yapımı patlayıcılarla mücadele konularında da teknik eğitimler verilecek.

Nijerya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada “Türkiye tarafından Nijerya silahlı kuvvetleri için özel kuvvet operasyonları ile terörle mücadele ve istihbarat entegrasyonu dahil olmak üzere yapılandırılmış ve ölçeklenebilir eğitim programları önerildi. Ayrıca insansız hava araçlarına karşı operasyonlar ile Birleşmiş Milletler konuşlandırma öncesi eğitimleri de bu sürece dahil edildi." denildi.

İlk askeri grubun eğitim için derhal Türkiye'ye gönderilmesi ile Türkçe dil dersleri alması konusunda da tam mutabakat sağlandı.

Ortaklık eğitim faaliyetlerinin ötesine geçerek teknoloji transferi ile savunma sanayii iş birliğini ve askeri yeteneklerin ortaklaşa geliştirilmesini de kapsıyor.