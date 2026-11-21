Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre serbest bölgeler dahil makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı, ocak-ekim döneminde 23,7 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bu dönemde miktar bazında yüzde 6,2 gerileme yaşanırken kilogram başına düşen ihracat birim fiyatı 8,7 dolara yükseldi. Miktar bazındaki gerilemeye rağmen birim fiyatlardaki artış, 10 aylık dönemde ihracatın rekor seviyeye ulaşmasını sağladı.

Ocak-ekim döneminde en fazla makine ihracatı, yüzde 7,1 artışla 2,9 milyar dolara ulaşılan Almanya'ya gerçekleştirildi. Almanya'yı, yüzde 27 artışla 2 milyar dolarlık ihracat yapılan ABD takip etti.

Yılın 10 ayında sektörde en çok ihracat yapılan ürün grubu yaklaşık 2,1 milyar dolarla içten yanmalı motor ve aksamları olurken, bu grubu 1,9 milyar dolarla inşaat ve madencilik makineleri, yaklaşık 1,4 milyar dolarla pompalar ve kompresörler izledi.

Yıllıklandırılmış makine ihracatı 28,9 milyar dolar olurken son 12 aylık makine ithalatı yüzde 5,4 artışla 47,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

"AB'nin karbon düzenlemeleri makine sektörünün maliyetlerini artırıyor"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) kapsamını genişletme planının Türk makine sektörü üzerinde önemli bir maliyet baskısı oluşturacağını söyledi.

Avrupa Parlamentosunun düzenleme kapsamındaki ürün sayısını 457'ye çıkarmayı planladığını aktaran Yılmaz, yeni ürün gruplarında Türkiye'nin AB'ye yıllık yaklaşık 8 milyar avroluk ihracatla Çin'in ardından en fazla etkilenecek ikinci ülke olduğunu ifade etti.

Yılmaz, AB'nin kendi sanayisindeki yeşil dönüşüm hedeflerini esnetirken sınırda karbon ve benzeri düzenlemeleri genişletmesinin küresel rekabet gücünü koruma stratejisinin bir parçası olduğunu kaydetti.

SKDM'nin mali yükümlülük dönemine geçmesiyle karbon maliyetinin ihracatçılar için somut bir gider kalemine dönüştüğünü belirten Yılmaz, Türkiye'de kurulumu süren Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) bu yükün dengelenmesinde önemli rol oynayacağını bildirdi.

Ulusal ETS'nin pilot döneminde tahsisatların ücretsiz verilmesi nedeniyle firmaların henüz karbon bedeli ödemediğine dikkati çeken Yılmaz, bu durumun AB sınırında ödenen karbon maliyetinden mahsup edilebilecek yurt içi bir fiyat oluşmasını engellediğini vurguladı.

Yılmaz, ulusal ETS'nin SKDM kapsamında mahsuplaşmaya açılması, makine tedarik zincirine yönelik kuralların gerçekçi takvimlerle belirlenmesi ve imalatçılar arasında güvenilir veri akışının sağlanması gerektiğini vurguladı.

"Sektörel görüşlerimizin AB'ye aktarılacak olması elimizi güçlendiriyor"

Sevda Kayhan Yılmaz, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda güncellenen Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın sunduğu yol haritasına ve Türk makine sanayisinin adil geçiş sürecine ilişkin temel beklentilere işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomimizin yeşil tedarik zincirlerine entegrasyonu ve Gümrük Birliği'nin ileriye taşınması amacıyla yürürlüğe konulan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın güncellenmesini sektörümüz adına kritik bir adım olarak görüyoruz. Yeni plan doğrultusunda ulusal ETS'nin sektörel etkilerinin analiz edilecek olması ve karbon fiyatlandırması alanında uluslararası iş birlikleri geliştirilmesi, ihracatçılarımızın karşılaşacağı maliyet baskısını öngörmek açısından önemli. Ayrıca, SKDM uygulamasındaki emisyon hesaplama yöntemleri ve doğrulama süreçleri gibi sahadaki somut teknik darboğazlara dair sektörel görüşlerimizin AB'ye aktarılacak olması da elimizi güçlendiriyor."