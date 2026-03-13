Astor Enerji A.Ş., İspanya’da ticari ve üretim faaliyetlerini genişletmek amacıyla ASTOR Enerji Spain S.A. unvanlı yeni bir şirket kurma kararı aldı. Şirket, Zaragoza’daki 19.200 m²’lik fabrika ve arsayı kullanarak mevcut bakım ve servis hizmetlerinin yanında dağıtım trafosu üretimi yapacak ve bölge pazarlarına satışlarını yerel olarak destekleyecek.

ASTOR Enerji KAP'a şu açıklamada bulundu:

Şirketimizin 13.03.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Esas faaliyet alanlarımızdaki büyüme stratejisi, yeni yatırım hedefleri,yurtdışı mevcut pazarlardaki derinliğin artırılması ve yeni pazarlara açılım hedefleri kapsamında,

Halihazırda bakım onarım ve servis hizmeti vermek üzere kurulan ve belirli güç seviyesinde üretim yapılması da hedeflenen İspanyanın Zaragoza şehrindeki tesisimizin organizasyonel yapılanmasının daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik olarak;

İspanya'nın Zaragoza bölgesinde bulunan Polígono Industrial Centrovia Sanayi Bölgesinde yer alan, 7.200 m² kapalı alan ve 12.000 m² açık alan olmak üzere toplam 19.200 m² büyüklüğe sahip fabrika binası ve arsanın satın alınarak yapılacak ilave yatırımla, mevcutta yürütülen bakım onarım ve servis hizmetlerinin yanısıra ilk etapta 10 MVA ya kadar dağıtım trafosu üretiminin gerçekleştirilmesi,

İspanya, EURO Bölgesi ile Afrika kıtası ve bu bölgedeki yakın coğrafyaya yapılacak satışların bu tesiste gerçekleştirilecek olan üretimle desteklenmesi,

İspanya'da Şirketimiz adına "Kalıcı Temsilcilik" statüsü ile ticari faaliyetlerini sürdüren yapılanmamızın;

Faaliyet genişlemesi, üretim, satış, pazarlama ve diğer yönetsel fonksiyonların daha güçlü ve lokal yapılanma içerisinde sürdürülebilmesini teminen sermayesinin tamamına Şirketimiz Astor Enerji A.Ş'nin sahip olduğu "ASTOR Enerji Spain S.A." Ünvanı ile yeni bir şirket kurulması, buna yönelik olarak vergi, sosyal güvenlik kaydı ve diğer gerekli yasal kuruluş işlemlerinin tamamlanmasına karar verilmiştir.