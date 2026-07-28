ABD Başkanı Trump, ABD Senatosu’na yaptığı çağrıda, yıl içinde iki kez saat değişikliği yapılmasını eleştirerek bu uygulamanın sona erdirilmesi gerektiğini savundu. Kalıcı yaz saati sistemine geçilmesini isteyen Trump, saatlerin sürekli değiştirilmesinin vatandaşların günlük yaşamında gereksiz bir karmaşaya yol açtığını ifade etti.

TÜRKİYE 2016'DAN BU YANA SAATLERİ DEĞİŞTİRMİYOR

Türkiye'de ise kış saati uygulamasına 2016 yılında son verilmişti. Alınan kararla birlikte saatler yıl boyunca UTC+3'te sabitlendi ve sonbahar ile ilkbahar dönemlerinde saatlerin ileri ya da geri alınması uygulaması kaldırıldı.

Ancak kalıcı yaz saati uygulaması, özellikle kış aylarında kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Özellikle Türkiye'nin batısındaki kentlerde güneşin geç doğması nedeniyle öğrenciler ve çalışanlar sabah saatlerinde gün ışığı olmadan yola çıkabiliyor.

ÖĞRENCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN SABAH SAATLERİNDEKİ DURUMU TARTIŞILIYOR

Uygulamaya karşı çıkan kesimler, öğrencilerin karanlıkta okula gitmesinin ve servis beklemesinin güvenlik açısından risk oluşturabileceğini savunuyor. Bazı uzmanlar ise sabah saatlerinde gün ışığına daha geç maruz kalınmasının uyku düzeni ve biyolojik ritim üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan kalıcı yaz saati uygulamasını savunan görüşlerde, özellikle akşam saatlerinde gün ışığından daha uzun süre yararlanılmasının enerji kullanımı ve günlük yaşam açısından avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.

ABD'DE GÖZLER SENATO'DA

Trump'ın çağrısının ardından ABD'de saat uygulamasına ilişkin tartışmalar yeniden hareketlenirken, kalıcı yaz saati sistemine geçiş için Senato'daki karar süreci önem taşıyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde ABD de yıl boyunca aynı saat dilimini kullanmaya başlayabilecek.

Trump'ın açıklaması, Türkiye'de yıllardır devam eden yaz saati tartışmasını da yeniden gündeme getirirken, saat uygulamasının enerji tüketimi, eğitim, çalışma hayatı ve vatandaşların günlük yaşamı üzerindeki etkileri bir kez daha tartışılmaya başlandı.