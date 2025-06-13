Türkiye'de uygulanan sıkı para politikaları, 2025 yılının ilk yarısında yüzlerce şirketin konkordato ve iflas başvurusunda bulunmasına neden oldu.



Konkordato ilan edenler arasında köklü şirketler ve ekonominin önde gelen aileleri bulunurken, son sürpriz haber Türkiye'de 100 yıldır ayakkabı üretimi yapan Urgan Ailesi'nden geldi.







TÜRKİYE'NİN EN KÖKLÜ AYAKKABI ÜRETİCİLERİ ARASINDA



Aileden iki kişi ve üç şirket hakkında konkordato talep edilirken, şirketin amiral gemisi olan 'Hammer Jack' markası içinse herhangi bir başvuru yapılmadı. Konkordato ilan eden isimler ve şirketler şu şekilde:



- Mehmet Ali Urgan

- Mehmet Dinçer Urgan

- Efe Ayakkabıcılık

- Panda Ayakkabıcılık

- Efe Otelcilik







Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 12 Haziran tarihli kararına göre şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.



3 aylık geçici mühlet süresi boyunca yapılacak incelemeler ve hazırlanacak rapor, söz konusu 3 şirket hakkında nihai kararın verilmesinde etkili olacak.





