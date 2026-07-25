Türkiye'de madencilik sektöründe adeta yeni bir dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) verileri ışığında hazırlanan dev harita, Türkiye'nin yeraltı zenginliğini ve potansiyel altın kuşaklarını ortaya koydu. Ege, Marmara, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu hattında yürütülen saha araştırmaları, 11 ilin devasa rezerv potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

BATI ANADOLU ALTIN KUŞAĞINDA DEV POTANSİYEL

Aktif olarak işletilen modern altın madenlerinin ve yüksek cevherleşme potansiyeline sahip kayaç yapılarının merkezinde Batı Anadolu yer alıyor. Volkanik ve hidrotermal yapısıyla dikkat çeken bölgede öne çıkan iller ve kritik sahalar şunlar:

İzmir: Yüksek cevher kapasitesiyle Ovacık ve Efemçukuru sahaları

Manisa: Tarihten bu yana zenginliğiyle bilinen antik Sart altın sahası

Uşak: Avrupa'nın en büyük açık ocak altın madenlerinden biri konumundaki Kışladağ

Eskişehir: Zengin yataklarıyla Kaymaz sahası

Öte yandan Çanakkale, Balıkesir, Kütahya ve Uşak hattı, yeni sondaj çalışmaları ve arama ruhsatlarıyla geleceğin en büyük altın merkezleri arasında gösteriliyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU DEV REZERVLERLE ÖNE ÇIKIYOR

Sadece Ege değil, Doğu Karadeniz’in dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun volkanik kuşakları da altın potansiyeliyle dikkat çekiyor. Yeraltı kaynakları açısından stratejik öneme sahip merkezler:

Artvin: Cerattepe, Hot ve Seyitler sahaları

Gümüşhane: Bölgenin sembol üretim alanlarından Mastra altın madeni

Erzincan: Doğu Anadolu'nun en yüksek rezervli merkezlerinden biri olan Çöpler sahası

Elazığ: Maden çeşitliliği ve saha potansiyeliyle yeni arama çalışmalarının odağındaki bölgeler

MERCEK ALTINDAKİ RESMİ ARAMA SAHALARI

MTA ve Bakanlık verilerinde adı öne çıkan, jeolojik araştırmaların ve ruhsat çalışmalarının yoğunlaştığı resmi potansiyel altın sahaları listelendi:

Potansiyel Sahalar: İğneada, Şahinli, Madendağ, Altınoluk, Kartaldağ, Beyköy, Sülüklüköy, Dağardı, Karaağaç, Küre, Emirli, Arapdağı, Gicik, Terziali, Bolkardağı, Akıllıçay, Kisecik, Sayaca, Akoluk, Evliyatepe, Bakırtepe, Kırkpavli, Olucak, Kaletaş, Nazaruyuvası, Madenköy ve Darphane.

DİĞER MADENLERİN İÇİNDEN DE DEĞERLİ CEVHER ÇIKIYOR

Ana hedefi bakır, gümüş veya demir olan ancak işleme tesislerinde ikincil ürün (yan ürün) olarak yüksek miktarda altın kazanımı sağlanan zengin yataklar ise şu şekilde sıralanıyor:

Altınoluk (Balıkesir)

Küre (Kastamonu - Bakır cevheriyle birlikte)

Keban ve Ergani (Elazığ / Diyarbakır - Bakır yatakları)

Madenköy ve Murgul (Siirt / Artvin - Piritli bakır sahaları)

11 İL SIRALAMASI