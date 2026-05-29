Yeşil-Kırmızılılarda bayram tatilinin ardından kulislerin hareketlenmesi bekleniyor. Yönetimin belli olacağı seçimli kongre öncesi bu hafta başında 2 Haziran Salı günü yapılacak olağan mali genel kurul ise seçimin provası olacak. Nisan ayındaki son olağanüstü kongrede aday çıkmayınca Başkan Aygün Cicibaş'ın göreve devam ettiği Kaf-Kaf'ta Cicibaş, başkanlığa talip olmadığını açıklamıştı.

KAYYUM TEHLİKESİ KAPIDA

Başka aday çıkmazsa geçen yıl olduğu gibi kulübün kayyuma kalmaması için yine aday olabileceği iddia edilen, basketbolun sponsorluğu için kulübe büyük destek veren Mesut Sancak'la da görüşme yapan Aygün Cicibaş'ın 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında cezalı olması ise başkanlık ve yöneticilik için önünde engel teşkil ediyor.

Basketbolun ana sponsor krizi çözülürse ismi potansiyel adaylar arasında geçen eski başkanlardan İlker Ergüllü'nün aday olmayı hiçbir şartta düşünmediği öğrenilirken, nisan ayında adaylıktan çekilen İsmail Çiftçioğlu da yeni bir girişimde bulunmadı. Karşıyaka'da taraftarlar, camia, futbol, basketbol, voleybol ve tüm branşlar yeni sezon öncesi belirsizliğin ortadan kalkması için yönetim düğümünün çözülmesini bekliyor.