Karadeniz’in ve Giresun’un köklü çay markalarından biri olan Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayarak iflas ettiğini açıkladı.

Mahkeme, uzun süredir finansal darboğaz içinde bulunan şirket hakkında iflas kararı verdiğini duyurdu.

Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 14 Mayıs 2026 tarihli (Dosya No: 2025/296 Esas, 2026/172 Karar) kararıyla şirketin resmen iflasına hükmedildi. Tirebolu İcra Dairesi, müflis şirket hakkında "adi tasfiye" sürecinin başlatıldığını duyurarak resmi süreci başlattı.

ALACAKLILARA 1 AYLIK BAŞVURU SÜRECİ VERİLDİ

İflas tarihi 14 Mayıs 2026, Saat 13.52 olarak belirtildi. Şirketten alacağı olanların veya şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin, ilandan itibaren 1 ay içerisinde belgeleriyle birlikte İflas Dairesi'ne başvurmaları gerektiği aktarıldı.

Şirkete borcu olanların ve şirket mallarını elinde bulunduranların da aynı süre zarfında durumu İflas Dairesi'ne bildirmeleri zorunlu. Kritik süreçte ilk toplantı, 30 Temmuz 2026 günü saat 14.00’te Tirebolu İcra Dairesi’nde gerçekleştirilecek.