Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan 1332 yaşındaki "Cudi" zeytin ağacı, hiçbir sulama yapılmadan her yıl ortalama 50 kilogram zeytin üretiyor. 2007 yılında anıt ağaç olarak tescillenen yapı, bölgedeki toprak verimliliğinin ve dayanıklılığın en somut örneği olarak kabul ediliyor.

13 ASIRDIR SULANMADAN VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

Altınbaşak Mahallesi'nin en hakim tepesinde yer alan tarihi zeytin ağacı, Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından koruma altında tutuluyor. Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa İzgi, ağacın 1332 yıldır hiç sulanmadan yüksek verim sunduğunu ve bölgedeki zeytin rekoltesine katkı sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

BÖLGENİN SİMGESİ HALİNE GELDİ

Tarihi ağaç, Altınbaşak Mahallesi sakinleri ve bölgeye gelen ziyaretçiler için sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kültürel bir simge anlamı taşıyor. Mahalle sakinlerinden Osman Kılıç, nesillerdir bu ağacın gölgesinde büyüdüklerini ve kendi dedelerinin dahi aynı ağaçtan zeytin topladığını belirterek, ağacın bölge halkı tarafından ortak değer olarak korunduğunu aktardı.

Mahallede yaşayan Sude Nur Ertuga ise Cudi zeytin ağacından elde edilen ürünün lezzet açısından diğer zeytinlerden ayrıştığını ifade ederek, her yıl gerçekleşen hasat dönemini sabırsızlıkla beklediklerini ve toplanan zeytinleri özel misafirlere ikram ettiklerini belirtti.