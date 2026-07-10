İzmir genelinde enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla geniş çaplı planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Paylaşılan güncel verilere göre, 10 Temmuz 2026 Cuma günü kentteki 16 ilçede şebeke çalışmaları yürütülecek. Yaz sıcağında klimaların durmasına neden olacak bu kesintiler, belirlenen bölgelerde geçici süreyle hayatı etkileyecek.

ŞEBEKE YENİLEME VE BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILACAK

GDZ Elektrik, kent genelindeki enerji arzını daha sağlıklı hale getirmek adına kapsamlı bir hazırlık yaptı. 10 Temmuz Cuma günü yapılacak olan elektrik kesintilerinin temel nedeni, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları olarak açıklandı. Yetkililer, altyapının yenilenmesi için bu çalışmaların zorunlu olduğunu belirtti.

KESİNTİDEN ETKİLENECEK İLÇELER

İzmir'in büyük bir bölümünü etkileyecek olan planlı kesintiler, toplamda 16 ilçedeki belirli bölgeleri kapsıyor. Çalışmalar nedeniyle elektrik alamayacak ilçeler şunlar:

Çiğli, Karabağlar ve Buca.

Konak, Aliağa ve Bergama.

Çeşme, Karaburun ve Kemalpaşa.

Kiraz, Menemen ve Ödemiş.

Seferihisar, Selçuk ve Urla.

Menderes'teki bazı bölgeler.