Dünya genelindeki gurmeler ve yerel lezzet meraklılarının oylarıyla şekillenen TasteAtlas, “Dünyanın En İyi Çorbaları” listesini açıkladı. Bu liste, farklı mutfakların birbirleriyle kıyasıya yarıştığı bir tablodan öte, kültürel tatların da ne kadar beğenildiğini gösterdi.
Türk mutfağının klasik çorbaları ise yüksek puanlarla listenin üst sıralarında yer alarak dikkat çekiyor.
İşte her kaşığı ayrı bir lezzet şöleni sunan o sıra:
40. Youvarlakia - YUNANİSTAN
39. Caldo de queso - MEKSİKA
38. Kharcho - GÜRCİSTAN
37. Gulyás - MACARİSTAN
36. Rawon - ENDONEZYA
35. Sopa Tarasca - MEKSİKA
34. Česnečka - ÇEK CUMHURİYETİ
33. Shio ramen - JAPONYA
32. Niúròu miàn - TAYVAN
31. Tsukemen - JAPONYA
30. Phở bò tái chín - VİETNAM
29. Sarawak laksa - MALEZYA
28. Żurek - POLONYA
27. Shoyu ramen - JAPONYA
26. Cullen Skink - İSKOÇYA
25. Tacacá - BREZİLYA
24.Chupe de camarones - PERU
23. Bulalô - FİLİPİNLER
22. Hakata ramen - JAPONYA
21. Zupa borowikowa - JAPONYA
20. Miso ramen - JAPONYA
19. Húsleves - MACARİSTAN
18. Sopa da pedra - PORTEKİZ
17. Sopa de lima - MEKSİKA
16. Gulai - ENDONEZYA
15. Barszcz czysty czerwony - POLONYA
14. Phở bò - VİETNAM
13. Kalakeitto - FİNLANDİYA
12. Taiwanese Hot Pot - TAYVAN
11. Mercimek çorbası - TÜRKİYE
10. Lohikeitto - FİNLANDİYA
9. Lanzhou lamian - ÇİN
8. Sinigang - FİLİPİNLER
7. Tom kha gai - TAYLAND
6.Sinigang na baboy - FİLİPİNLER
5. Tonkotsu ramen - JAPONYA
4. Soto betawi - ENDONEZYA
3. Yokohama-Style Ramen - JAPONYA
2. Beyran çorbası - TÜRKİYE
1. Vori-vori - PARAGUAY