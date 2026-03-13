Dünya genelindeki gurmeler ve yerel lezzet meraklılarının oylarıyla şekillenen TasteAtlas, “Dünyanın En İyi Çorbaları” listesini açıkladı. Bu liste, farklı mutfakların birbirleriyle kıyasıya yarıştığı bir tablodan öte, kültürel tatların da ne kadar beğenildiğini gösterdi.

Türk mutfağının klasik çorbaları ise yüksek puanlarla listenin üst sıralarında yer alarak dikkat çekiyor.

İşte her kaşığı ayrı bir lezzet şöleni sunan o sıra:

40. Youvarlakia - YUNANİSTAN

39. Caldo de queso - MEKSİKA

38. Kharcho - GÜRCİSTAN

37. Gulyás - MACARİSTAN

36. Rawon - ENDONEZYA

35. Sopa Tarasca - MEKSİKA

34. Česnečka - ÇEK CUMHURİYETİ

33. Shio ramen - JAPONYA

32. Niúròu miàn - TAYVAN

31. Tsukemen - JAPONYA

30. Phở bò tái chín - VİETNAM

29. Sarawak laksa - MALEZYA

28. Żurek - POLONYA

27. Shoyu ramen - JAPONYA

26. Cullen Skink - İSKOÇYA

25. Tacacá - BREZİLYA

24.Chupe de camarones - PERU

23. Bulalô - FİLİPİNLER

22. Hakata ramen - JAPONYA

21. Zupa borowikowa - JAPONYA

20. Miso ramen - JAPONYA

19. Húsleves - MACARİSTAN

18. Sopa da pedra - PORTEKİZ

17. Sopa de lima - MEKSİKA

16. Gulai - ENDONEZYA

15. Barszcz czysty czerwony - POLONYA

14. Phở bò - VİETNAM

13. Kalakeitto - FİNLANDİYA

12. Taiwanese Hot Pot - TAYVAN

11. Mercimek çorbası - TÜRKİYE

10. Lohikeitto - FİNLANDİYA

9. Lanzhou lamian - ÇİN

8. Sinigang - FİLİPİNLER

7. Tom kha gai - TAYLAND

6.Sinigang na baboy - FİLİPİNLER

5. Tonkotsu ramen - JAPONYA

4. Soto betawi - ENDONEZYA

3. Yokohama-Style Ramen - JAPONYA

2. Beyran çorbası - TÜRKİYE

1. Vori-vori - PARAGUAY