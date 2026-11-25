Avrupa genelinde mühendislik ve teknoloji alanında eğitim veren üniversitelerin değerlendirildiği EngiRank 2026 sıralaması açıklandı. Türkiye'den iki üniversite, Avrupa'nın en iyi 100 mühendislik üniversitesi arasına girmeyi başardı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

European Ranking of Engineering Programmes (EngiRank) 2026 sonuçlarına göre İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrupa genelinde 55'inci sırada yer aldı. Geçen yıl 60'ıncı sırada bulunan İTÜ, bu yıl 5 basamak yükselerek Türkiye'nin en başarılı üniversitesi oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi de sıralamada önemli bir ilerleme kaydetti. Geçen yıl 99'uncu sırada bulunan ODTÜ, 14 basamak yükselerek Avrupa'nın en iyi mühendislik üniversiteleri arasında 85'inci sıraya yerleşti.

AVRUPA'DAKİ 310 ÜNİVERSİTE DEĞERLENDİRİLDİ

37 ülkeden 310 yükseköğretim kurumunun incelendiği EngiRank 2026 kapsamında, belirlenen kriterleri karşılayan 247 üniversite genel sıralamaya dahil edildi. Değerlendirmede üniversitelerin bilimsel yayınları, araştırma faaliyetleri, inovasyon çalışmaları, patentleri ve sanayi işbirlikleri gibi ölçütler dikkate alındı.