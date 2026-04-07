Gelir dağılımdaki uçurum her geçen gün büyürken, dar gelirli ekonomik krizi iliklerine kadar hissediyor. Öte yandan AKP iktidarındakiler veya iktidara yakın olan kesim kariyer basamaklarını hızlı adımlarla çıkıyor, kasasını daha fazla dolduruyor.

MECBUR BIRAKILIYOR

Liyakatsizlik ve hatalı ekonomi politikaları, yıllarca ter döken emeklileri et bile alamayacak duruma düşürürken, 20 yaşındaki et baronları ülkenin içinde bulunduğu koşullardan fayda sağlıyor. Emekliler, hayatlarına devam edebilmek için çalışmak zorunda kalıyor. Küçük bir kesim ise iktidarın kaynaklarından nemalanıyor ve bu kaynakları zenginleşmek için kullanıyor. AKP iktidarının politikaları tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye’yi et ithalatına mecbur bırakırken, yüksek et ve gıda fiyatları nedeniyle vatandaş çarşı-pazar alışverişinden eli boş dönüyor.

Münire Teyze 64 yaşında evlere temizliğe gidiyor

Pazar alışverişi, alışveriş olmaktan çıktı ancak seyirlik bir aktiviteye dönüştü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İstanbul Kartal pazarında tezgahlara bakan ve istediğini alamayan vatandaşlarla görüştü. 64 yaşındaki emekli Münire Teyze’nin anlattıkları ise dinleyenleri hem şaşırttı hem de üzdü.

‘NE ZAMAN ET YİYEBİLDİN?’

Münire Uğurlu, Çömez’in “Durumun nasıl” sorusuna, “Emekliyim, bizim halimiz berbat. Yıllarca pirim ödedim emekli oldum şimdi muhtaç haldeyim” dedi. Münire Teyze, Turhan Çömez ile konuşurken şu ifadeleri kullandı: “20 bin lira maaş alıyorum, geçinemiyorum. Bu yaşta evlere temizliğe gidiyorum, mecburum, gıda ihtiyacımı bile karşılamakta zorlanıyorum, en son Kurban Bayramı’nda et yedim.”

Çömez de Uğurlu’nun ifadelerine yönelik olarak “Türkiye’yi çok güzel özetlediniz” dedi.

Çömez, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Pazar yangın yeri, vatandaş feryat ediyor, emekliler büyük bir yoksulluk ve sefalet içinde, alım gücü yerlerde. Çarşı pazarı dolaşıp ihtiyaçlarını alamadan geri dönen çok sayıda vatandaşla karşılaştım. İktidar çarşı pazara çıksın, milletin halini görsün.”

20’lik et baronunun ortağı AKP’li başkanın damadı çıktı

İthal etin yüzde 51’ini sağlayan ‘Polonia Beef’ şirketinin ortağı olan AKP Gençlik Kolları MKYK Üyesi Halil Efe Tunç’un babası Et Üreticileri Başkanı, amcası da AKP Adapazarı Belediye Meclis Üyesi çıktı.

20 yaşındaki ithalat şampiyonu Halil Efe Tunç, 8 Ağustos 2025’te ‘Şahet’ adlı bir şirket daha kurdu. Şirketin diğer ortağı Şahin Mammadov’un da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın kızı Ayşenur Alemdar ile evli olduğu belirlendi. ABD’de öğrenci olan Tunç ile damat Mammadov, Türkiye’nin etini ithal etti. AKP’li genç girişimci Tunç’un firması ‘Polonia Beef’, Türkiye’nin son yıllardaki et ithalatının önemli bölümünü karşıladı. Firma ortaklarının akrabalık ilişkileri de dikkat çekti.

TUNÇ’LAR İŞ BAŞINDA

Efe Tunç’un babası Bülent Tunç, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanlığı görevinde bulunuyor. Baba Tunç, 15 yıldır bu görevi yürütüyor.

Amca Levent Tunç ise AKP Adapazarı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapıyor. Genç yaşta rekor ithalata imza atan ‘Becerikli Tunç’, geçen yıl Sakarya’da Şahin Mammadov ile ‘Şahet’ isimli bir şirket daha kurdu. Mammadov’un kızı ile Tunç Ağustos 2022’de evlenmişti.