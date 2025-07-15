Türkiye Oscar Seçim Komitesi yaptığı değerlendirme sonucunda, bu yıl 14 yapım arasından Murat Fıratoğlu’nun yönettiği "Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri" filmini, 98’inci Akademi Ödülleri’nde "En iyi uıluslararası film" kategorisinde yarışmak üzere seçti.

Film, ilk olarak 81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin "Ufuklar" (Orizzonti) bölümünde gösterildi ve burada jüri özel ödülü kazandı. Türkiye’de ise Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi film seçilerek, 23 Mayıs 2025’te dijital platformda gösterime girdi.

SİVEREK HALKI DA YER ALDI

Film, İzmir’de iş bulamayınca memleketi Siverek’e dönen Eyüp’ün, domates kurutma işine girmesiyle başlayan bir gününü konu alıyor. Ücretini alamayan Eyüp’ün işvereni Hemme’ye karşı duyduğu öfke üzerinden gelişen olaylar, taşrada yaşanan sınıfsal gerilimi anlatıyor.

Filmin senaristi ve yönetmeni olan Murat Fıratoğlu aynı zamanda başrolde yer alıyor. Oyuncu kadrosunda, Salih Taşçı, Sefer Fıratoğlu, Güneş Sayın, Ali Barkın gibi isimlerin yer aldığı filmde, yönetmenin akrabaları ve Siverek halkı da rol aldı.

98’inci Oscar Ödül töreni, 15 Mart 2026’da düzenlenecek. Film, önümüzdeki süreçte, Oscar aday listesine girebilmek için Akademi'nin belirlediği elemelerden geçecek.