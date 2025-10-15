Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan Bank Pozitif (Pozitif Bank), ihaleyle satışa çıkarıldı.



TMSF tarafından duyurulan ihalede, 2002 yılında kurulan banka için muhammen bedel 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi.

İHALE KASIM AYINDA YAPILACAK



İhaleye katılacak isim ve şirketlerin 55 milyon TL teminat yatırması ve 100 bin TL'lik şartname sunması talep edilirken, son teklif verme tarihi 11 Kasım 2025 olarak açıklandı.



Verilen tekliflerin ardından 12 Kasım 2025 tarihinde TMSF'nin Esentepe binasında yapılacak ihale ile banka resmen satışa çıkarılacak.



26 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Öte yandan Bank Pozitif ve Payfix ve Flash Haber TV'nin sahibi olan tutuklu iş insanı Erkan Kork hakkında hazırlanan iddianame geçtiğimiz haftalarda mahkeme tarafından kabul edildi.

İddianamede, Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu örgüt elebaşısı ve yöneticisi olduğu iddia edilen 12 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçlarından 13'er yıldan 26'şar yıla kadar hapis ile 20 bin güne kadar hapis ve 50 milyon liraya kadar parayla cezalandırılması istendi.