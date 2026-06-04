Yasadışı bahis soruşturması kapsamında 14 Mart 2025 tarihinde iş insanı Erkan Kork gözaltına alınmış, Kork'un sahibi olduğu şirketlerin yönetimi ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti.

Yönetimi TMSF'ye geçen şirketler arasında dijital cüzdan uygulaması 'Payfix' ile Türkiye'de 24 yıldır bankacılık hizmeti veren BankPozitif yer aldı. Devam eden süreçte tutuklanan Kork hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmış ve Kork için 26 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Bu süreçte Kork'un sahibi olduğu bazı taşınmaz ve şirketler de TMSF tarafından ihaleye çıkarıldı.

24 YILLIK BANKANIN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU

TMSF tarafından satışa çıkarılan şirketler arasında en dikkat çekeni ise Türkiye'de faaliyetlerine 2002 yılında başlayan BankPozitif oldu.

Geçtiğimiz yıl duyurulan ihalenin, nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple ertelenmesinin ardından geçtiğimiz aylarda yeniden 1 milyar 100 milyon TL muhammen bedelle ihaleye çıkarılan banka, Efor Çay ve Ofçay'ın sahibi Rize merkezli Efor Holding tarafından satın alındı.

Yapılan incelemelerin ardından Rekabet Kurumu, 7145 sayılı Kanun'un Geçici 2. maddesi kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak görevlendirildiği bankanın hisselerinin yeni sahibine geçişini onayladı. Bu kararla birlikte bankanın yeni sahibi resmen Efor Holding AŞ oldu.