Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir’in Dursunbey ve Kepsut ilçelerini kapsayan devasa bir rüzgar enerjisi santrali projesini duyurdu. Bölgedeki yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı hedefleyen proje, geniş bir coğrafyayı doğrudan etkileyecek.

Proje kapsamında Beyce, Ericek, Karahaliler, Piyade, Sayacık, Tuzak ve Yoğunoluk köylerinin sınırları içerisine her biri 7 MW gücünde toplam 20 adet devasa rüzgar türbini yerleştirilecek.

Verilere göre, yaklaşık 27 milyon metrekarelik toplam proje sahasının 25 milyon 299 bin metrekaresi yani yüzde 93,7’sidoğrudan orman arazilerinden oluşuyor.

Dev türbinlerin kurulumu ve altyapı çalışmaları nedeniyle bölgedeki on binlerce ağacın kesilmesi ve doğal yaşam alanlarının cidd şekilde zarar görmesi bekleniyor.