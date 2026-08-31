Türkiye'nin ünlü otobüs firmalarından VİB Turizm ve kooperatif yönetimi hakkında Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 ay süreyle geçici konkordato kararı verildi. Alınan bu kararla birlikte şirketin mali durumunu incelemek ve süreci denetlemek üzere 3 kişilik geçici konkordato komiser heyeti atandı.

MAHKEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Mahkeme, 28 Ağustos 2026 tarihinde ilan ettiği kararla Sınırlı Sorumlu 37 nolu Sakarya VİB Otobüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi ve kooperatif başkanı Suat Akın için koruma tedbiri uyguladı. Atanan geçici komiser heyeti, şirketin ekonomik yapısını inceleyerek konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağını denetleyecek.

1990'lı yıllardan bu yana şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firma, son dönemde artan maliyetler ve borç ödeme güçlükleri nedeniyle mahkemeye başvurdu. İncelemelerde kooperatif yönetiminin ve işletmenin finansal darboğaz yaşadığı saptandı.

ŞİRKETİN MALİ TABLOSU NE DURUMDA?

İşletmenin vergi kayıtları incelendiğinde, 2024 ve 2025 yıllarında vergiye esas matrah bildirmediği ortaya çıktı. Gelirlerin giderleri karşılayamaması nedeniyle iki yıldır zarar gösteren şirketin borç yapılandırma süreci resmi olarak başladı.