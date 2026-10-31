Türkiye'nin demiryolu yatırımları kapsamında Erzincan, Erzurum ve Kars'ı kapsayan yeni bir hızlı tren projesi hayata geçirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin Londra'dan Orta Asya'ya uzanan demiryolu koridorunun önemli bir parçası olacağını söyledi. İLK ETAPTA ELEKTRİK ÇALIŞMALARI YAPILACAK Projenin aşamalarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, ilk olarak mevcut demiryolu hattının elektrikli ve sinyalli hale getirileceğini açıkladı. Bu çalışmaların ardından ikinci aşamaya geçilecek ve bölgeye çift hatlı yüksek hızlı demiryolu kazandırılacak.

Plan doğrultusunda bir gidiş, bir geliş hattı inşa edilerek Erzincan, Erzurum ve Kars'ın hızlı tren konforuna kavuşması hedefleniyor.

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