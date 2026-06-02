Türkiye'nin doğa hazineleri arasında gösterilen ve 33 yıl önce milli park ilan edilerek koruma altına alınan Kazdağları Milli Parkı'nda yaz dönemi için yeni tedbirler devreye alındı. Balıkesir ve Çanakkale sınırları içerisinde yer alan, Edremit Körfezi'ne bakan milli parkın belirli bölümlerine 15 Haziran ile 30 Eylül tarihleri arasında girişler sınırlandırılacak.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 2026/1 sayılı kararı doğrultusunda hareket edildiği belirtildi. Açıklamada, yaz sezonunda meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla Kazdağları Milli Parkı'nda giriş kısıtlaması uygulanacağı ifade edildi.

YAKLAŞIK 19 BİN HEKTARLIK ALAN KAPSAMDA

Valilik açıklamasında, milli park sınırları içerisinde yer alan belirli koruma ve ziyaret alanları haricindeki tüm bölgelerin 15 Haziran'dan itibaren vatandaşların girişine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Yasak kararı, Kazdağı Göknarı Tabiat Koruma Alanı başta olmak üzere Beypınarı, Düden, Kirsealan, Tavşanoynağı, Çamlıbel, Tahtakuşlar, Akyer, Güre Kavurmacılar ve Zığındere mevkileri dahil yaklaşık 19 bin hektarlık geniş bir ormanlık sahayı kapsıyor" denildi.

GÜNÜBİRLİK ALANLAR ZİYARETE AÇIK KALACAK

Öte yandan, milli park içerisindeki bazı sosyal kullanım alanlarının yasak uygulamasından etkilenmeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Buna göre, Kazdağları Milli Parkı içerisindeki Yayla Çadırlı Karavanlı Kamp Alanı, Hasanboğuldu Günübirlik Kullanım Alanı, Pınarbaşı Günübirlik Kullanım Alanı ve Cam Seyir Terası, alınan bu yasak kararından muaf tutularak vatandaşların kullanımına açık kalmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, yangın tehlikesinin arttığı yaz döneminde alınan tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlardan, izin verilen alanlar dışında kalan ormanlık bölgelere giriş yapmamaları ve kurallara hassasiyet göstermeleri istendi.