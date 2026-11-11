Kumaş yıkama ve boyama alanında sektörün en köklü firmalarından biri olan Bteks İstanbul Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ ile grup şirketi ABM Global Baskı Tekstil, finansal dengesini toparlamak amacıyla konkordato talebinde bulundu.

AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ

Başvuruyu değerlendiren İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi; Bteks İstanbul Tekstil, ABM Global Baskı Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmesine hükmetti.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Şirketlerin mali tablolarını incelemek ve süreci denetlemek üzere mahkeme tarafından Yeminli Mali Müşavir Adnan Ay, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hayri Hakan Kıvanç ve hukukçu Dr. Mehmet Fethi Şua konkordato komiseri olarak atandı. Karara itiraz etmek isteyen alacaklıların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor.

Sektöre 1992 yılında Kılıç Tekstil adıyla adım atan ve 2010 yılından itibaren grup şirketi yapısıyla Bteks İstanbul olarak yoluna devam eden firma, 15 bin metrekarelik üretim alanına sahip. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok önde gelen markaya kumaş terbiye, yıkama ve boyama hizmeti sunan şirketin ticari akıbeti bu üç aylık sürecin sonunda netleşecek.