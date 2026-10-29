1988 yılında 20 metrekarelik mütevazı bir dükkanda temelleri atılan ve zamanla 8 bin metrekarelik kapalı alana sahip 2 dev mağazasıyla sektörün öncülerinden biri haline gelen Küçüksönmez Otomotiv Oto Lastik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ekonomik koşullar nedeniyle nakit sıkıntısı yaşamaya başladı.

3 farklı markanın bölge bayiliğini yürüten ve yılda 330 bin adet lastik satışı gerçekleştirerek Konya dışındaki 80 ile de sevkiyat yapan ünlü firma, ağustos ayında mahkemeye başvurarak konkordato ilan etmişti. Ekonomik daralma döneminde geniş satış ağına sahip dev şirketlerin de bu kervana katılması sektörde dikkatle takip ediliyor.

MAHKEMEDEN İKİ AY EK SÜRE KARARI

Geçtiğimiz ağustos ayında verilen 3 aylık geçici mühletin sonuna gelinirken, mahkemeden firma lehine yeni bir ara karar çıktı. Şirketin mali durumunu inceleyen mahkeme, süreci 2 ay daha uzatma kararı aldığını duyurdu.

MAHKEME KARARININ TAM METNİ

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yayımlanan kararın detayları şu şekilde duyuruldu:

“Davacı Küçüksönmez Otomotiv Oto Lastik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Selçuk Vergi Dairesi Vergi No: 605* - Konya Ticaret Sicil No:24545, Mersis No: 060500***) tarafından hasımsız olarak açılan Mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının 23.10.2026 tarihli duruşması sırasında verilen ara karar gereğince;

Davacı Küçüksönmez Otomotiv Oto Lastik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Selçuk Vergi Dairesi Vergi No: 60*** - Konya Ticaret Sicil No:24…, Mersis No: 06050***) hakkında 17.08.2026 tarihinden itibaren verilen 3 aylık 17.11.2026 tarihinden itibaren verilen 3 aylık konkordato geçici mühletinin, 17.11.2026 tarihinden itibaren 2 AY DAHA UZATILMASINA, 17.08.2026 gün ve 2026/710 Esas sayılı ara kararında verilen ihtiyati tedbir kararlarının aynen DEVAMINA, 19147**** T.C. kimlik numaralı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ertan Nebi ÖNAL'ın Geçici Konkordato Komiseri olarak görevinin DEVAMINA, karar verildiği İLAN OLUNUR.”