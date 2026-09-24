Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş., sermaye yapısındaki gelişmeye ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulundu. Şirket, sermayesinin yüzde 56,09'una sahip ana hissedarı Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'nin yönetimine ilişkin alınan kararı kamuoyuna açıkladı.

ANA HİSSEDARA NEDEN KAYYUM ATANDI?

KAP'a yapılan açıklamaya göre ilgili yasal mercilerin kararı ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri doğrultusunda, Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'nin yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyumluk yetkileriyle yürütülmesine karar verildi. Böylece Doğusan Boru'nun yüzde 56,09 payla çoğunluk hissedarı konumundaki şirketin yönetimi TMSF'ye geçti.

YÜZDE 56,09'LUK PAYA SAHİP

Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş., Doğusan Boru sermayesinin yüzde 56,09'una sahip ana hissedar konumunda bulunuyor. Açıklanan karar Doğusan Boru'nun doğrudan yönetimine değil, şirkette çoğunluk payına sahip Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'nin yönetimine ilişkin olarak duyuruldu.

DOĞUSAN BORU'DA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Doğusan Boru, ana hissedarın yönetiminin TMSF tarafından kayyumluk yetkileriyle yürütülmesine ilişkin süreçte ortaya çıkacak gelişmeleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuoyuna ve yatırımcılara açıklamaya devam edeceğini bildirdi.

KARAR KAP ÜZERİNDEN DUYURULDU

39 yıllık Doğusan Boru, ana hissedarına ilişkin kararı KAP üzerinden yatırımcılarla paylaştı. Şirketin açıklamasında, bundan sonraki gelişmelerin de mevzuat kapsamında kamuoyuna bildirileceği belirtildi.