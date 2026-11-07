Türkiye'den listeye giren dört köy, farklı coğrafyalarda bulunmalarına rağmen doğal ve kültürel değerleri koruma konusunda ortak özellikler taşıyor. Geleneksel mimarileri, yerel üretimleri ve tarihi geçmişleriyle öne çıkan bu yerleşimler, uluslararası ölçekte tanınırlık kazandı.

MUĞLA – AKYAKA

Muğla'nın önemli turizm noktalarından Akyaka, doğal güzellikleri ve kendine özgü mimarisiyle listede yer aldı. Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına da sahip olan Akyaka, özellikle Azmak Nehri ve çevresindeki doğal yaşamıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Geleneksel Akyaka evleri ve çevreyle uyumlu yapılaşma anlayışı da bölgenin öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

İZMİR – BARBAROS

Urla'ya bağlı Barbaros Köyü, geleneksel köy yaşamını koruyan yapısı ve yerel kültürüyle dikkat çekiyor. El sanatları, yöresel lezzetler ve üretim faaliyetlerinin günlük yaşamda varlığını sürdürdüğü köy, düzenlenen kültürel etkinliklerle de tanınıyor. Barbaros'un özgün dokusu, bölgeyi kırsal turizm açısından farklı bir noktaya taşıyor.

MARDİN – ANITLI

Mardin'in tarihi yerleşimlerinden Anıtlı Köyü, taş mimarisi ve çok kültürlü geçmişiyle öne çıkıyor. Farklı inançların izlerini bir arada barındıran köy, tarihi yapıları ve geleneksel yaşam biçimiyle ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor. Mezopotamya'nın kültürel mirasını yansıtan Anıtlı, tarihi dokusuyla dikkat çekiyor.

ANTALYA – KALE ÜÇAĞIZ

Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Kale Üçağız, tarihi kalıntıları ve doğal koylarıyla öne çıkan kıyı yerleşimlerinden biri. Likya uygarlığından izler taşıyan bölge, özellikle batık kentlere yakınlığı ve deniz turizmiyle ilgi görüyor. Tarihi miras ile doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu Üçağız, bölgenin önemli turizm durakları arasında yer alıyor.