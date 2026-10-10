Dünyanın farklı ülkelerindeki köyleri doğal güzellikleri, kültürel mirasları ve sürdürülebilir turizm uygulamaları üzerinden değerlendiren uluslararası listede Türkiye’den 4 yerleşim yeri de kendine yer buldu. Toplam 52 köyün bulunduğu listede Akyaka, Barbaros, Anıtlı ve Kale Üçağız, kendilerine özgü özellikleriyle öne çıktı.

Türkiye’nin farklı coğrafyalarından listeye giren köyler, sahip oldukları doğal zenginliklerin yanı sıra tarihi dokuları, geleneksel yaşam biçimleri ve yerel kültürleriyle dikkat çekiyor. Muğla, İzmir, Mardin ve Antalya’dan seçilen bu yerleşimler, kırsal turizmin Türkiye açısından taşıdığı potansiyeli de gözler önüne seriyor.

AKYAKA

Muğla’nın Ula ilçesinde bulunan Akyaka, doğal güzellikleri ve kendine özgü mimarisiyle tanınıyor. Bölgenin en dikkat çekici noktalarından biri olan Azmak Nehri, doğal yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Geleneksel mimarinin korunduğu Akyaka’da doğayla uyumlu turizm anlayışı da ön plana çıkıyor.

Sakin atmosferi ve doğal dokusuyla bilinen köy, yıl boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

BARBAROS

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Barbaros, yerel üretimi ve kültürel etkinlikleriyle uluslararası listede yer alan köylerden biri oldu. Geleneksel yaşamın izlerinin sürdüğü yerleşimde gastronomi, el sanatları ve köy kültürünü yaşatmaya yönelik çalışmalar dikkat çekiyor.

Barbaros, yerel değerleri koruyarak turizm faaliyetlerini sürdürmesiyle öne çıkıyor.

ANITLI

Mardin’in Anıtlı köyü, Mezopotamya coğrafyasının tarihsel ve kültürel zenginliğini yansıtan yerleşimler arasında bulunuyor. Taş mimarisi ve geçmişten günümüze ulaşan tarihi yapılarıyla dikkat çeken köy, farklı kültürlerin ve inançların izlerini taşıyor.

Anıtlı’yı ziyaret edenler, bölgenin geçmişini, mimari özelliklerini ve geleneksel yaşam biçimini yakından tanıma fırsatı buluyor.

KALE ÜÇAĞIZ

Antalya’nın Demre ilçesindeki Kale Üçağız, Akdeniz kıyısındaki doğal güzellikleri ve Likya uygarlığından kalan tarihi kalıntılarıyla listede yer aldı. Antik izlerin yanı sıra koyları ve denizle iç içe konumuyla öne çıkan yerleşim, tarih ve doğayı bir arada görmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.