92,2 milyon mobil telefon abonesi bulunan Türkiye'de pazar payının tamamına sahip olan üç mobil operatöre bir yenisi ekleniyor.



Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre; TÜRKSAT'ın yeniden yapılanmasına yönelik yasa hazırlığı netleşiyor. Mobil operatör olarak da hizmet verecek olan TÜRKSAT, değişiklik ile kablo-yayın hizmetlerini ayrılacak. Böylelikle şirket, iletişim sektöründe de güçlü aktörler arasında yer alacak.

ERDOĞAN'IN İMZASIYLA YÖNETİLECEK



Türkiye'nin dördüncü operatörünü oluşturmaya hazırlanan TÜRKSAT, yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketler arasında bulunuyor.



Yeni dönemde söz konusu şirketin hakim hisseleri, Turkcell ve Türk Telekom ile benzer şekilde Türkiye Varlık Fonu'nun elinde olacak.