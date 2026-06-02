Erzincan futbolunun 42 yıllık çınarı, yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. 1984 yılından bu yana Türk futboluna hizmet veren ve TFF 2. Lig’de mücadelesini sürdüren kulüp, aldığı kritik kararla isim değişikliğine gittiğini duyurdu.

"Erzincanspor Kulübü" Dönemi Başlıyor

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar neticesinde, "Anagold 24 Erzincanspor Kulübü" isminin resmen "Erzincanspor Kulübü" olarak değiştirildiği kamuoyuyla paylaşıldı. Yönetim, isim değişikliğine karşın kurumsal kimliğin korunacağının altını çizerek, mevcut logonun 2026-2027 sezonunda da aynı şekilde kullanılmaya devam edeceğini belirtti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Köklü geçmişimizden aldığımız güç ve sorumluluk bilinciyle, şehrimizi en iyi şekilde temsil etme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Alınan bu kararın kulübümüze, camiamıza ve tüm Erzincan halkına hayırlı olmasını temenni ederiz."

Geçtiğimiz Sezonu Orta Sıralarda Tamamladı

İsim değişikliğiyle birlikte yeni bir heyecana bürünen Erzincanspor Kulübü, geride bıraktığımız 2025-2026 sezonunu istikrarlı bir çizgide tamamladı. TFF 2. Lig’de ter döken ekip, 36 haftalık zorlu maratonu 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyetle noktaladı. Topladığı 51 puanla ligi 11. sırada bitiren Erzincan temsilcisi, önümüzdeki sezon yeni ismiyle başarı çıtasını yukarı taşımayı hedefliyor.