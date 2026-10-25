Türkiye’de hayvancılık sektörünün köklü üretici kuruluşları arasında yer alan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP), yaşadığı mali darboğazı aşamayınca konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1979 yılından bu yana aralıksız faaliyet gösteren ve yarım asra yaklaşan geçmişinde 4 bini aşkın üretici ortağı bünyesinde barındıran kooperatif, ödeme güçlüğü gerekçesiyle koruma altına alındı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ÖR-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Kapucu, ilgili mahkemenin 21 Ekim 2026 tarihi itibarıyla kooperatif hakkında geçici mühlet kararı vererek süreci yürütmek üzere konkordato komiseri görevlendirdiğini duyurdu.

Kararın ardından kooperatifin borçları, süt üreticilerine yapılacak ödemeler ve üretimin nasıl sürdürüleceği gündeme geldi.

431 MİLYON TL BORCUN 90 MİLYONU ÇİFTÇİLERE

ÖR-KOOP'un mevcut yönetimi, 27 Temmuz 2025 tarihinde görevi devraldıklarında karşılaştıkları mali tabloyu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Açıklamaya göre kooperatifin o tarihte 190 milyon TL banka kredisi, 151 milyon TL tutarında henüz vadesi gelmemiş çek yükümlülüğü ve üreticilere yaklaşık 90 milyon TL borcu bulunuyordu. Böylece devralınan toplam borç 431 milyon TL'ye ulaşıyordu.

Çiftçilerin süt paraları ne zaman ödenecek?

Konkordato başvurusunun ardından üreticilerin en fazla merak ettiği konu, teslim ettikleri sütlerin karşılığını ne zaman alabilecekleri oldu.

Kooperatif yönetimi, hazırlanan ön konkordato projesinde geçmiş dönem üretici alacaklarının tamamını ödemeyi hedeflediklerini duyurdu.

Yönetim ayrıca yeni süt teslimlerine ilişkin ödemelerin düzenli hale getirilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu bildirdi. Ancak üreticilerin birikmiş süt alacaklarının hangi tarihlerde ve ne şekilde ödeneceğine ilişkin kesinleşmiş bir takvim paylaşılmadı.

YEM FABRİKASI 15 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMİŞ

Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre, ÖR-KOOP'un mali krizinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de kooperatife ait yem fabrikasının durumu.

Mevcut yönetimin açıklamasına göre yem fabrikası, önceki yönetim döneminde 15 yıllığına kiraya verildi. Üç yıllık kira bedeli peşin tahsil edilirken kira hakkı tapuya şerh edildi.

Yönetim, bu nedenle fabrikanın mali sorunların çözümünde yeterince değerlendirilemediğini savundu. Kooperatifin taşınmazlarının ipotekli olduğu da açıklamada yer aldı.

ÖR-KOOP SÜT ALIMI DEVAM EDİYOR MU?

Eski Başkan Ünal Önal, kooperatifin geçmişte günlük 170-200 ton süt topladığını, bu miktarın son dönemde 15-20 tona kadar gerilediğini iddia etti.

Ahmet Ertürk de süt üreticilerinin ödemelerini alamadıkları için kooperatife ürün vermekten uzaklaştığını öne sürdü.

ÖR-KOOP yönetimi ise Eylül 2026'da yaptığı açıklamada günlük süt alım miktarının 85 ton seviyesinde olduğunu bildirmişti.

ÖR-KOOP İFLAS MI ETTİ?

Mahkemenin verdiği geçici konkordato mühleti, kooperatifin iflas ettiği anlamına gelmiyor.

Bu süreçte kooperatifin borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerini sürdürüp sürdüremeyeceği mahkeme gözetiminde değerlendirilecek.

ÖR-KOOP yönetimi, konkordato başvurusunun temel amacının üretici alacaklarını ödemek ve kooperatifin faaliyetlerinin devamını sağlamak olduğunu açıkladı.

Aydın'ın sekiz ilçesinde süt üreticilerini bir araya getiren 47 yıllık kooperatifte bundan sonraki süreç, binlerce üretici ortağının alacaklarını ve bölgedeki süt tedarikini yakından ilgilendiriyor.