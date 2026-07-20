Türkiye’nin madencilik sektöründeki önemli yatırımlarından biri olan Mollakara Altın Madeni Projesi’nde üretim aşamasına geçildi. Türk Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından Ağrı’nın Diyadin ilçesinde hayata geçirilen projede, uzun süredir beklenen ilk altın döküm işlemi başarıyla tamamlandı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen resmi açıklamada, projenin ilk üretim faaliyeti kapsamında toplam 7 bin 474 ons altın elde edilerek ticari üretim sürecinde kritik bir aşamanın geride bırakıldığı belirtildi.

2026 YILI SONU İÇİN HEDEF 32 BİN ONS ÜRETİM

Üretim kapasitesinin kademeli olarak artırılacağını belirten şirket yönetimi, 2026 yılının sonuna kadar projeden yaklaşık 32 bin ons altın elde etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Paylaşılan detaylı fizibilite raporlarına göre, Mollakara Altın Madeni sahasında toplamda 471 bin ons görünür ve muhtemel altın rezervi bulunuyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatının 4 bin dolar seviyelerinde seyrettiği varsayımı üzerinden yapılan finansal projeksiyonlarda; projenin Türkiye ekonomisine ve yüklenici şirkete toplamda yaklaşık 1,88 milyar dolarlık bir brüt gelir potansiyeli sunacağı öngörülüyor.

BÖLGESEL KALKINMA VE İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK

Maden sahasındaki faaliyetlerin bölge ekonomisi üzerindeki etkilerine değinen şirket yetkilileri, projenin sadece ticari bir kazanç odağı olmadığını vurguladı.

Yatırımın, Ağrı ve çevre ilçelerde yaratacağı yeni iş imkanlarıyla istihdama doğrudan katkı sunması, yerel ticari dinamikleri canlandırması ve bölgesel kalkınmayı ivmelendirmesi bekleniyor. İlk başarılı dökümün ardından madenin, tam kapasiteli ticari işletme modeline geçiş sürecindeki yasal ve teknik operasyonlarına devam ettiği bildirildi.