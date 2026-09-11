Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da katıldığı törende Karadeniz Bölgesi'ni ilgilendiren demiryolu projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren projesiyle Samsun'dan Artvin'e kadar uzanan bir demiryolu ağı oluşturulması planlanırken, Samsun-Trabzon arasındaki ulaşım süresinin 2 saate indirilmesi hedefleniyor.
Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren projesine değinen Uraloğlu, hattın Samsun'dan başlayarak Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin üzerinden ilerlemesinin planlandığını açıkladı. Projenin hayata geçirilmesiyle Karadeniz'in doğu ve batısındaki kentlerin demiryolu üzerinden birbirine bağlanması amaçlanıyor.
Uraloğlu, proje kapsamında Samsun ile Trabzon arasındaki ulaşım süresinin 2 saate düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti.
ANKARA-SAMSUN ARASI 2,5 SAATE İNECEK
Samsun'u başkent Ankara'ya bağlayacak hızlı tren projesinde de çalışmalar sürüyor. Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla Ankara ile Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşürülmesi planlanıyor.
Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum kesimindeki yapım çalışmalarının başladığını, Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza bölümlerinde ise ihale süreçlerinin tamamlandığını aktardı.