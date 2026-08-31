Van Gölü’nün turkuaz sularıyla çevrelenmiş büyüleyici coğrafyası, zengin fauna yapısı ve bin yıllık köklü geçmişiyle öne çıkan Deveboynu Yarımadası, Türkiye’nin 54'üncü milli parkı statüsüne kavuştu. Van’ın Gevaş ve Bitlis’in Tatvan ilçeleri arasında uzanan bu bakir kara parçası, alınan kararla birlikte resmi olarak koruma çemberine alındı.
VAN GÖLÜ’NÜN SAKLI CENNETİ
Doğal florası, el değmemiş koyları ve yabani hayatın sığınağı olan konumuyla bölgenin en dikkat çeken noktalarından Deveboynu Yarımadası, yeni statüsü sayesinde özgün ekosistemini bozmadan geleceğe taşıyacak. Yalnızca doğal güzellikleriyle değil, bünyesinde barındırdığı tarihi kalıntılarla da dikkat çeken bölge, arkeolojik ve ekolojik değeri bir arada sunan nadir sahalardan biri olarak öne çıkıyor.
BÖLGENİN EKOTURİZM MERKEZİ OLACAK
Van ve Bitlis il sınırlarının kesişim noktasında yer alan Deveboynu Yarımadası'nın milli park ilan edilmesi, bölgedeki ekoturizm hareketliliğini de üst seviyeye taşıyacak. Doğal yaşam alanlarına zarar vermeden yürütülecek koruma ve turizm faaliyetleri sayesinde yarımadanın hem yerli hem de yabancı doğaseverler için korunaklı bir gezi rotası haline getirilmesi amaçlanıyor.
KORUMA AĞI 54 BÖLGEYE ULAŞTI
Türkiye'nin koruma altındaki doğa alanları listesine 54'üncü sıradan giren Deveboynu Yarımadası; endemik bitki türleri, kuş popülasyonu ve Doğu Anadolu’nun en pürüzsüz koylarına ev sahipliği yapmasıyla öne çıkıyor. Alınan kararla birlikte bölgedeki yapılaşma tehditlerinin önüne geçilmesi ve doğal dengenin bozulmadan sürdürülmesi hedefleniyor.