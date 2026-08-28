Yarım asrı aşan geçmişiyle pazarda önemli bir paya sahip olan Duruk Ailesi’ne ait Aroma, finansal sıkıntıları aşmak adına konkordato talebinde bulunmuştu. Şirket için verilen bir yıllık geçici konkordato mühletinin Mart ayında dolmasının ardından gözler, sürecin devam ettiği Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne çevrildi. ALACAKLILARA DAVET VE DURUŞMA TARİHİ Davayı yürüten Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı; Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk, Uğur Duruk ve Aroma A.Ş. hakkındaki sürecin yeni duruşma tarihini 9 Eylül 2026 olarak açıkladı. Mahkeme ayrıca, şirketten alacağını tahsil edemeyen tüm taraf ve alacaklıların haklarını savunabilmeleri için davaya müdahil olabileceklerini belirterek resmi katılım çağrısında bulundu. 9 Eylül'deki oturumda, markanın geleceğini belirleyecek nihai kararın çıkması bekleniyor.

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