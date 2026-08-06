Aroma, "Aroma Kola" adını verdiği yeni gazlı içeceğini 81 ilde eş zamanlı olarak tüketiciyle buluşturdu. Bu hamle, pazardaki yerli ürün çeşitliliğini artırırken gazlı içecek sektöründeki rekabet dengelerini yeniden şekillendiriyor. AROMA KOLA'NIN İÇERİĞİNDE HANGİ BİLEŞENLER YER ALIYOR? Yeni içeceğin formülünde su, şeker, karbondioksit, karamel renklendirici ve fosforik asit bulunuyor. Ürün, litre başına 96 miligram kafein oranıyla standart gazlı içecek değerlerine uygun şekilde üretildi. YERLİ KOLA SATIŞ NOKTALARINA NASIL ULAŞTIRILACAK? Şirket, Bursa Gürsu'daki 75 bin metrekarelik tesislerinde ürettiği ürünü mevcut lojistik ağı üzerinden dağıtıyor. Ürün, kısa süre içinde Türkiye genelindeki zincir marketlerde ve yerel satış noktalarında raflara giriyor. KÖKLÜ İÇECEK MARKASININ ÜRETİM GEÇMİŞİ NEREYE DAYANIYOR? 1968 yılında kurulan marka, 1991 yılından itibaren Duruk Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket; meyve suyu ve maden suyunun ardından gazlı içecek segmentine de kendi ürünüyle dahil oldu.

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