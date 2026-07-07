Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çoğunluk payları, 72 milyon dolar bedelle Hasan Peker ve Aydın Veli Serin'e satıldı. 06 Temmuz 2026 tarihinde imzalanan sözleşmeyle birlikte köklü şirkette resmi hisse devri süreci başladı. HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİNİN TEKNİK DETAYLARI NELER? Şirketin 75 milyon lira ödenmiş sermayesi içinde yer alan Pak Holding, Asil Holding ve Pak Gıda'ya ait toplam yüzde 77,21 oranındaki paylar alıcılara devredildi. Sözleşme kapsamında alıcılar Hasan Peker ve Aydın Veli Serin, şirketten eşit oranda (yüzde 38,605) hisse satın aldı. Kapanış düzeltmelerine tabi tutulacak toplam net satış bedeli 72 milyon dolar olarak tescillendi. ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK? Pay devir işlemlerinin fiilen gerçekleşmesinin ardından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi süreci başlayacak. Hisse devirlerinin kesinleşmesi ve yasal onayların tamamlanmasını takiben, azınlık pay sahiplerine yönelik yürütülecek zorunlu pay alım teklifi süreci kamuoyuna ayrıca açıklanacak.

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