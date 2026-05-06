İstanbul'da düzenlenen uluslararası savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026, tarihi bir ana tanıklık ederek Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi (ICBM) "Yıldırımhan"ı dünya kamuoyuna tanıttı.

Milli Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen bu devasa sistem, hem teknik donanımı hem de stratejik caydırıcılığıyla savunma sanayisinin ulaştığı son noktayı temsil ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla gerçekleştirilen tanıtımda, füzenin Türkiye’nin bugüne kadar ürettiği en uzun menzilli ve en gelişmiş silah sistemi olduğu vurgulandı.

6 BİN KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Yıldırımhan, 6 bin kilometrelik menziliyle Türkiye’nin stratejik savunma kapasitesinde yeni bir dönem başlatıyor. Dört adet güçlü roket motoruyla tahrik edilen ve yakıt olarak sıvı azot tetroksit kullanan sistem, ses hızının 9 ile 25 katı (Mach 9 - Mach 25) arasında değişen hipersonik hızlara ulaşabiliyor.

Bu baş döndürücü sürat ve gelişmiş manevra kabiliyeti, füzenin mevcut hava savunma sistemlerini aşmasını sağlayarak hedefine yüksek hassasiyetle ulaşmasına imkan tanıyor. Bu teknolojik eşik, Türkiye'yi küresel ölçekte balistik füze teknolojisine sahip sayılı ülkeler arasına taşıyor.