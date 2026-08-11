2020 yılından bu yana Genç Tur bünyesinde faaliyet gösteren Asya Tur, Gölcüklü iş insanı Cemil Uzuner ve Turindex Turizm sahibi İsa Yılgın tarafından satın alındı. İş insanları Ali Genç, Niyazi Genç ve Kadir Genç’in yönetimindeki hisselerin devriyle birlikte 64 yıllık markada yeni dönem başladı.

SATIŞ İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Genç Tur ile Cemil Uzuner ve İsa Yılgın arasındaki hisse devri ve satış anlaşması yaklaşık 10 gün önce tamamlandı. Temelleri 1962 yılında Ahmet Tevfik Bezci tarafından atılan ve süreç içerisinde Haldun ile İbrahim Bezci tarafından da yönetilen şirket, yapılan son satışın ardından yeni ortaklık yapısıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

ASYA TUR'UN FİLO KAPASİTESİ NE DURUMDA?

Satış kapsamına giren firmanın mevcut taşımacılık kapasitesi ve araç sayısı da açıklandı. Asya Tur’un bünyesinde 40 adedi özmal olmak üzere toplam 50 araçlık bir otobüs filosu yer alıyor. Şirket, yeni sahipleriyle birlikte şehirler arası yolcu taşımacılığı pazarında hizmet vermeye devam ediyor.