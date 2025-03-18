Türkiye'de uygulanan sıkı para politikaları, gün aşırı köklü şirketlerin konkordato ilan etmesine neden oluyor.

Ucuz finansmana erişmekte güçlük yaşayan şirketler peş peşe iflas tehlikesi yaşarken, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, son olarak Borsa İstanbul'da işlem gören Akın Tekstil hakkında konkordato kararı verdi.

70 YILLIK ŞİRKET BATMA TEHLİKESİ ALTINDA

1956 yılında kurulan ve İstanbul merkezli Türkiye'nin tamamına üretim gerçekleştiren Akın Tekstil, yaşadığı mali darboğazın ardından konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin başvurusu üzerine 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirilirken, konuya ilişkin Akın Tekstil'ten KAP açıklaması geldi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şirket şu ifadeleri kullandı:



''Şirketimiz azlık pay sahiplerinin, şirketimiz aleyhine açmış oldukları davalar neticesinde, şirketimizin finansman kaynaklarına erişimi zorlaşmış ve bahsi geçen nedenden dolayı bankalar nezdindeki imajımız zarar görerek, işletme sermayesine erişim imkansız hale gelmiştir. İçinde bulunduğumuz sektör itibariyle müşteri siparişinden tahsilat aşamasına kadar yaklaşık 4-5 ay geçmektedir. Bu süre zarfında işletme sermayesinin yetersiz olması durumunda paranın zaman maliyetine katlanılmak suretiyle dış finansman ihtiyacı kaçınılmazdır. Dış finansman temininde yaşanan zorluk üretim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli olan yeterli tedarik zincirinin bozulmasına ve mevcut borçların ödeme kabiliyetinin azalmasına yol açmıştır.

Durum bu hal üzereyken alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemlerinin önüne geçmek, üretim faaliyetlerimizin devamını sağlamak, şirket öz varlıklarını korumak ve borsada işlem yapan küçük yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için konkordato talepli başvurumuza, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/255 sayılı dosyayla 18.03.2025 tarihinde, bu tarihten itibaren 3 ay geçici mühlet verilmiş, geçici konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmedilmiştir. Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam edecek, başta bankalar olmak üzere tüm alacaklılar ile şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Mahkemeye sunulan rapor kapsamında borçlarımız makul vadelere yayılmak suretiyle ödenmek suretiyle bu güç durumu sorunsuz bir şekilde geçirmeyi hedeflemekteyiz. Devam eden süreçte şirket faaliyetlerinin aksamaması, nakit akışın düzenli hale getirilmesi amacıyla gerekli hassasiyet ve hedeflenen noktaya ulaşılması adına tüm çabalar gösterilecek olup, bu süreçte yaşanan gelişmeler mevzuat kapsamında kamuya açıklanacaktır.''



AÇIKLAMA SONRASI HİSSELERİ ÇAKILDI



Konkordato kararının duyurulmasıyla birlikte Akın Tekstil'in borsada işlem gören hisseleri yüzde 10'un üzerinde düşüş gösterdi. Borsada güne lot fiyatı 154,90 TL'den başlayan şirketin hisseleri, konkordatonun duyurulmasıyla birlikte 137,3 TL'ye kadar geriledi.