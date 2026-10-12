Türkiye'nin köklü tekstil üreticilerinden Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., Kayseri'deki üretim faaliyetlerini tamamen sona erdirme kararı aldı. 11 Eylül 2026 tarihinde üretimi durduran şirketin tesisleri, açıklanan takvim doğrultusunda 12 Ekim itibarıyla kapanıyor. Şirket yönetimi, çalışanların iş sözleşmelerinin aynı tarihte sona ereceğini, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer yasal alacakların ise en geç 7 Kasım 2026'ya kadar ödeneceğini bildirdi.

73 YILLIK ÜRETİM HAYATI SONA ERDİ

1953 yılında Kayseri'de kurulan Orta Anadolu Mensucat, Türkiye'nin köklü tekstil üreticileri arasında yer alıyordu. Şirket, özellikle 1986 yılından itibaren uluslararası giyim markalarına denim kumaş tedarik ederek küresel tekstil sektöründe faaliyet gösterdi. Yaklaşık 73 yıldır üretim yapan fabrikanın kapanış süreci, şirketin 11 Eylül 2026 tarihli açıklamasıyla duyuruldu.

Açıklamada, üretim faaliyetlerinin durdurulduğu ve tesislerin 12 Ekim 2026 tarihinde tamamen kapatılacağı belirtildi. Alınan kararın geçici bir üretim durdurma veya kapasite azaltımı olmadığı, Kayseri'deki üretim faaliyetlerinin kalıcı olarak sona erdirilmesini kapsadığı bildirildi.

FABRİKA NEDEN KAPANIYOR?

Orta Anadolu'nun üretim faaliyetlerini sona erdirme kararında, küresel tekstil sektöründe yaşanan talep daralması ve Türkiye'deki üretim maliyetlerinin yükselmesi etkili oldu. Şirketin kapanış sürecinde birden fazla ekonomik faktörün rol oynadığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından fabrikanın üretim faaliyetlerinin kalıcı olarak durdurulması kararlaştırıldı.

İŞÇİLERİN SÖZLEŞMELERİ SONA ERİYOR

Şirket yönetiminin çalışanlara yaptığı yazılı bilgilendirmeye göre iş sözleşmeleri 12 Ekim 2026 tarihi itibarıyla sona eriyor. Kapanış takvimi kapsamında çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer yasal alacaklarına ilişkin ödeme planı da duyuruldu. Hak edişlerin hesaplanmasında çalışanların 12 Ekim dahil hizmet süreleri, ücretleri ve diğer alacaklarının dikkate alınacağı belirtildi.

Şirket, her çalışana alacaklarına ilişkin hesaplama dökümünün verileceğini bildirdi. Hazırlanacak dökümlerde yasal kesintilerin ve çalışanlara ödenecek net tutarların ayrı ayrı gösterileceği açıklandı.

TAZMİNATLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Orta Anadolu yönetimi, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer yasal alacaklarının en geç 7 Kasım 2026 tarihine kadar ödeneceğini duyurdu. Ödemelerin çalışanların banka hesaplarına peşin ve tek seferde yatırılması planlanıyor. Şirketin açıkladığı takvim doğrultusunda tüm yasal hak edişlerin belirtilen tarihe kadar tamamlanması öngörülüyor.

ÇALIŞANLARA EK SOSYAL DESTEK PAKETİ

Şirket yönetimi, yasal alacakların dışında çalışanlar ve ailelerine yönelik ek sosyal destek paketi hazırlığında olduğunu da açıkladı. Söz konusu paketin ayni ve nakdi yardımları kapsaması planlanırken, desteklerin tutarı, kapsamı ve uygulama takvimi henüz kesinleşmedi.

Yönetim, hazırlanacak sosyal destek paketinin kıdem ve ihbar tazminatlarının yerine geçmeyeceğini bildirdi. Desteklerin, çalışanların mevcut yasal haklarına ek olarak sağlanacağı belirtildi.